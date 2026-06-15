Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере и утратил пояс UFC

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере и не смог защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против американца Джастина Гэтжи.
Главное событие вечера боев в Вашингтоне завершилось досрочным поражением Топурии, не вышедшего на пятый раунд (технический нокаут после остановки доктора).
Рекорд Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, теперь 17-1. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, у него в активе 28 побед при пяти поражениях.
Турнир проводится на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также 14 июня президенту США Дональду Трампу, присутствующему на мероприятии, исполнилось 80 лет.
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