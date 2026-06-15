У Белого дома стартовал грандиозный турнир UFC

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Вашингтоне на лужайке у Белого дома начинается турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Freedom 250.
Ивент был анонсирован президентом США Дональдом Трампом в честь 250-летия страны. Помимо этого, 14 июня Трампу исполнилось 80 лет.
Ранее сообщалось, что старт турнира, назначенный на 3:00 мск, был отложен из-за погодных условий.
В главном событии вечера испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
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