Турнир UFC на лужайке перед Белым домом охраняют полицейские и нацгвардейцы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турнир UFC проходит на южной лужайке Белого дома, вход осуществляется по приглашениям.
- Охрану порядка обеспечивают конные полицейские, бойцы нацгвардии на бронемашинах и снайперы на крыше резиденции.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Турнир UFC на лужайке перед Белым домом снаружи резиденции охраняют конные полицейские и бойцы нацгвардии на бронеавтомобилях, на крыше резиденции дежурят снайперы, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит на южной лужайке Белого дома, туда пускают по приглашениям. Территория закрыта рядами ограждений, между которыми значительные силы полиции и сотрудники Секретной службы.
Снаружи, на так называемом Элипсе, между Белым домом и монументом Вашингтону собрались зрители, для которых у Белого дома установлены экраны высотой в несколько этажей. В толпе заметны редкие флаги Палестины.
Порядок охраняют сотрудники конной полиции, заметно присутствие вооруженных бойцов национальной гвардии на бронемашинах. На крыше Белого дома дежурят снайперы.
Трамп ранее анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня (15 июня по московскому времени) в один день с 80-летием Трампа.
В главном событии вечера испанский боец Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
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