Турнир UFC на лужайке перед Белым домом охраняют полицейские и нацгвардейцы

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Турнир UFC на лужайке перед Белым домом снаружи резиденции охраняют конные полицейские и бойцы нацгвардии на бронеавтомобилях, на крыше резиденции дежурят снайперы, передает корреспондент РИА Новости.