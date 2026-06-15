В парке Эллипс у Белого дома собрались сотни фанатов UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фанаты смешанных единоборств (MMA) собрались в публичной фан-зоне в парке Эллипс рядом с Белым домом.
- В ожидании трансляции турнира UFC, фанаты проводят время у различных развлекательных стендов UFC и спонсоров мероприятия.
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Сотни фанатов смешанных единоборств (MMA) собрались в публичной фан-зоне в парке Эллипс рядом с Белым домом, передает корреспондент РИА Новости.
В ожидании трансляции турнира UFC, фанаты проводят время у различных развлекательных стендов UFC и спонсоров мероприятия.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня (15 июня по московскому времени) на газоне у Белого дома. В этот же день Трампу исполнилось 80 лет.