Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зрители собираются на просмотр боев UFC у Белого дома.
- Испанский боец Илия Топурия проведет первую защиту титула UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Зрители стягиваются к Белому дому на просмотр боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня (15 июня по московскому времени) на газоне у Белого дома. В этот же день Трампу исполнилось 80 лет.
Большая часть гостей в военной форме организованными колоннами уже проследовала на Южную лужайку.
В главном событии вечера испанский боец Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.