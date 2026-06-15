Экс-чемпион О`Мэлли победил нокаутом на турнире в Белом доме

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О`Мэлли взял верх над канадцем Айманом Захаби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме.

Третье по значимости событие вечера боев в Вашингтоне завершилось триумфом бывшего чемпиона лиги в легчайшем весе нокаутом во втором раунде. Теперь у О`Мэлли 20 побед при трех поражениях (один бой признан несостоявшимся).

В ходе октагон-интервью американец вызвал российского чемпиона дивизиона Петра Яна на поединок. Бойцы уже встречались в клетке в 2022 году, и тогда О`Мэлли одержал победу раздельным решением судей.