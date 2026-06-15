Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион О`Мэлли победил нокаутом на турнире в Белом доме - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
06:32 15.06.2026
Экс-чемпион О`Мэлли победил нокаутом на турнире в Белом доме

Экс-чемпион UFC О`Мэлли нокаутировал Захаби на турнире в Белом доме

© Соцсети UFC Шон О`Мэлли
Шон О`Мэлли - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети UFC
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О`Мэлли взял верх над канадцем Айманом Захаби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме.
Третье по значимости событие вечера боев в Вашингтоне завершилось триумфом бывшего чемпиона лиги в легчайшем весе нокаутом во втором раунде. Теперь у О`Мэлли 20 побед при трех поражениях (один бой признан несостоявшимся).
В ходе октагон-интервью американец вызвал российского чемпиона дивизиона Петра Яна на поединок. Бойцы уже встречались в клетке в 2022 году, и тогда О`Мэлли одержал победу раздельным решением судей.
Турнир проводится на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также 14 июня президенту США Дональду Трампу, присутствующему на мероприятии, исполнилось 80 лет.
Постер турнира UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ОнлайнЧемпионов UFC избили в Белом доме. На глазах Трампа и всего мира
Вчера, 02:45
 
ЕдиноборстваСпортПетр ЯнUFCСмешанные боевые искусства (ММА)Шон О’Мэлли
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Кабо-Верде
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Т. Престон
    633
    466
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Л. Самсонова
    166
    630
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Египет
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Саудовская Аравия
    Уругвай
    1
    1
  • Футбол
    16.06 04:00
    Иран
    Новая Зеландия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала