ЦИК ожидает провокации и диверсии на выборах в ЕДГ-2026

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России ожидает на выборах в единый день голосования 2026 года провокации и диверсии, поэтому для всех участников избирательного процесса круглосуточно будет работать информационно-справочный центр, будет оказываться в том числе психологическая помощь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.