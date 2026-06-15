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ЦИК ожидает провокации и диверсии на выборах в ЕДГ-2026 - РИА Новости, 15.06.2026
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13:31 15.06.2026
ЦИК ожидает провокации и диверсии на выборах в ЕДГ-2026

Памфилова: ЦИК ожидает провокации и диверсии на выборах в ЕДГ-2026

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК ожидает провокации и диверсии на выборах в единый день голосования 2026 года.
  • Для всех участников избирательного процесса на выборах в ЕДГ-2026 будет круглосуточно работать информационно-справочный центр, где будет оказываться в том числе психологическая помощь.
  • Единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России ожидает на выборах в единый день голосования 2026 года провокации и диверсии, поэтому для всех участников избирательного процесса круглосуточно будет работать информационно-справочный центр, будет оказываться в том числе психологическая помощь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
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"У нас круглосуточно (на выборах в ЕДГ-2026 - ред.) будет работать информационно-справочный центр. Помимо помощи всем участникам избирательного процесса обязательно будет у нас канал помощи и членам комиссий, включая психологическую помощь, с учетом того, что мы ожидаем и провокации, и диверсии", - сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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