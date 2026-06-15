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В Белом доме рассказали, будет ли присутствовать Трамп на играх ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
15:57 15.06.2026
В Белом доме рассказали, будет ли присутствовать Трамп на играх ЧМ-2026

Белый дом: Трамп может решить посетить матч ЧМ-2026 в любой момент

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани заявил, что президент США Дональд Трамп может принять решение посетить один из матчей чемпионата мира по футболу.
  • Джулиани отметил, что график президента в данный момент очень загружен, и он сосредоточен на наиболее насущных политических вопросах.
  • Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые участвуют 48 команд.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Пока неизвестно, будет ли президент США Дональд Трамп присутствовать на играх чемпионата мира по футболу, но он в любой момент может принять решение посетить один из матчей, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Что я могу сказать вам о моем боссе и человеке, с которым мы дружим более 30 лет, так это то, что он любит интригу. Так что все, что я вам скажу, это просто следите за новостями. С президентом Трампом вас всегда ждут сюрпризы", - сказал Джулиани в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о том, планирует ли Трамп присутствовать на встречах турнира.
При этом он отметил, что график президента в данный момент очень загружен.
"Он участвует в самых разных крупных мероприятиях и, очевидно, сосредоточен, знаете ли, на наиболее насущных политических вопросах", - добавил чиновник.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.
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