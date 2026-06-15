В Белом доме рассказали, будет ли присутствовать Трамп на играх ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Пока неизвестно, будет ли президент США Дональд Трамп присутствовать на играх чемпионата мира по футболу, но он в любой момент может принять решение посетить один из матчей, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.