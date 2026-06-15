Трамп назвал турнир UFC одним из самых волнующих дней в истории Белого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп считает турнир UFC перед Белым домом одним из самых волнующих дней в истории резиденции американских президентов.
- Джастин Гэтжи победил Илию Топурию в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе (испанский боец грузинского происхождения не вышел на пятый раунд — технический нокаут после остановки боя врачом).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия США стал одним из самых волнующих дней в истории резиденции американских президентов, считает президент Дональд Трамп.
"Белый дом никогда не выглядел так прекрасно... Это один из самых волнующих дней в истории нашего знаменитого Белого дома!" - написал он в соцсети Truth Social.
Главное событие турнира - поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе - завершилось досрочным поражением испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, который не вышел на пятый раунд (технический нокаут после остановки боя врачом) и победой американца Джастина Гэтжи.
В день проведения турнира 14 июня Трампу исполнилось 80 лет.