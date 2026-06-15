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Трамп назвал турнир UFC одним из самых волнующих дней в истории Белого дома - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Единоборства
 
14:19 15.06.2026
Трамп назвал турнир UFC одним из самых волнующих дней в истории Белого дома

Трамп назвал турнир UFC возле Белого дома одним из самых волнующих дней истории

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает турнир UFC перед Белым домом одним из самых волнующих дней в истории резиденции американских президентов.
  • Джастин Гэтжи победил Илию Топурию в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе (испанский боец грузинского происхождения не вышел на пятый раунд — технический нокаут после остановки боя врачом).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия США стал одним из самых волнующих дней в истории резиденции американских президентов, считает президент Дональд Трамп.
"Белый дом никогда не выглядел так прекрасно... Это один из самых волнующих дней в истории нашего знаменитого Белого дома!" - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп отметил высокий уровень бойцов, а также поздравил с успехом генерального директора UFC Дану Уайта.
Главное событие турнира - поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе - завершилось досрочным поражением испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, который не вышел на пятый раунд (технический нокаут после остановки боя врачом) и победой американца Джастина Гэтжи.
В день проведения турнира 14 июня Трампу исполнилось 80 лет.
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