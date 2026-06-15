Трамп назвал турнир UFC одним из самых волнующих дней в истории Белого дома

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия США стал одним из самых волнующих дней в истории резиденции американских президентов, считает президент Дональд Трамп.

"Белый дом никогда не выглядел так прекрасно... Это один из самых волнующих дней в истории нашего знаменитого Белого дома!" - написал он в соцсети Truth Social.