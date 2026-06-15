Трамп оценил роль Путина в содействии урегулированию с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
- Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, которые едва не сорвали достижение соглашения.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times по итогам интервью с американским лидером.
Как говорится в сообщении издания, Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, напротив, подверг критике за действия, которые едва не сорвали достижение соглашения.