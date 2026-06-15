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Трамп оценил роль Путина в содействии урегулированию с Ираном - РИА Новости, 15.06.2026
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02:34 15.06.2026 (обновлено: 02:40 15.06.2026)
Трамп оценил роль Путина в содействии урегулированию с Ираном

Трамп оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
  • Трамп подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, которые едва не сорвали достижение соглашения.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times по итогам интервью с американским лидером.
Как говорится в сообщении издания, Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, напротив, подверг критике за действия, которые едва не сорвали достижение соглашения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Трамп поблагодарил Путина за вовлеченность России в ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 19:12
 
В миреИранКитайСШАБлижний ВостокВладимир ПутинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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