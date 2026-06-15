Тимощук заявил, что ему нравится роль помощника Семака в "Зените"

Тимощук, дважды становившийся чемпионом России и выигравший Кубок УЕФА в качестве игрока "Зенита", с 2017 года является ассистентом главного тренера петербуржцев.

"В тренерском штабе Семака, в "Зените" и в Санкт-Петербурге чувствую себя комфортно. У меня есть возможность реализовать свои идеи и свой потенциал. Так стоит ли что-то менять?" - сказал Тимощук.