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Тимощук заявил, что ему нравится роль помощника Семака в "Зените" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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13:33 15.06.2026 (обновлено: 14:34 15.06.2026)
Тимощук заявил, что ему нравится роль помощника Семака в "Зените"

РИА Новости: Анатолий Тимощук заявил, что его устраивает роль помощника Семака

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТренер ФК "Зенит" Анатолий Тимощук, главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак и тренер ФК "Зенит" Виллиам де Оливейра (слева направо)
Тренер ФК Зенит Анатолий Тимощук, главный тренер ФК Зенит Сергей Семак и тренер ФК Зенит Виллиам де Оливейра (слева направо) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тренер ФК "Зенит" Анатолий Тимощук, главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак и тренер ФК "Зенит" Виллиам де Оливейра (слева направо). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Тимощук признался, что его устраивает роль помощника главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
  • Тимощук является ассистентом главного тренера «Зенита» с 2017 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер петербургского "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости признался, что его устраивает роль помощника главного тренера команды Сергея Семака.
Тимощук, дважды становившийся чемпионом России и выигравший Кубок УЕФА в качестве игрока "Зенита", с 2017 года является ассистентом главного тренера петербуржцев.
"В тренерском штабе Семака, в "Зените" и в Санкт-Петербурге чувствую себя комфортно. У меня есть возможность реализовать свои идеи и свой потенциал. Так стоит ли что-то менять?" - сказал Тимощук.
Полностью интервью с Анатолием Тимощуком читайте на сайте РИА Новости.
Анатолий Тимощук - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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