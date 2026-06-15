Тимощук заявил, что ему нравится роль помощника Семака в "Зените"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анатолий Тимощук признался, что его устраивает роль помощника главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
- Тимощук является ассистентом главного тренера «Зенита» с 2017 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер петербургского "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости признался, что его устраивает роль помощника главного тренера команды Сергея Семака.
Тимощук, дважды становившийся чемпионом России и выигравший Кубок УЕФА в качестве игрока "Зенита", с 2017 года является ассистентом главного тренера петербуржцев.
"В тренерском штабе Семака, в "Зените" и в Санкт-Петербурге чувствую себя комфортно. У меня есть возможность реализовать свои идеи и свой потенциал. Так стоит ли что-то менять?" - сказал Тимощук.
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