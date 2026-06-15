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Тимощук рассказал, что получил звание ЗМС Украины за победу с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
10:12 15.06.2026
Тимощук рассказал, что получил звание ЗМС Украины за победу с "Зенитом"

Тренер Тимощук рассказал, что получил звание ЗМС Украины за победу с "Зенитом"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнатолий Тимощук
Анатолий Тимощук - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Тимощук рассказал, что звание заслуженного мастера спорта Украины было присвоено ему за победу в составе петербургского ФК "Зенит".
  • Контрольно-дисциплинарная комиссия Украинской ассоциации футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины, однако Спортивный арбитражный суд постановил, что специалист не может быть лишен титулов украинской стороной.
  • Министерство молодежи и спорта Украины также лишило Тимощука званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости рассказал, что звание заслуженного мастера спорта Украины было присвоено ему за победу в составе российской команды.
В марте 2022 года решением контрольно-дисциплинарной комиссии Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощука лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины. В декабре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что специалист не может быть лишен титулов украинской стороной. Министерство молодежи и спорта Украины в марте 2025 года объявило о лишении Тимощука званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта.
«
"Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу "Зенита" в Кубке УЕФА", - заявил Тимощук.
"И в "Шахтере", и в "Зените", и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства", - подчеркнул собеседник агентства.
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