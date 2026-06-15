Блинкова проиграла на старте теннисного турнира в Ноттингеме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Тайле Престон в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в Ноттингеме.
- Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Престон.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Тайле Престон в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в британском Ноттингеме, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Престон, которая является 124-й ракеткой мира. Блинкова располагается на 106-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Во втором круге Престон сыграет с победительницей матча между посеянной под пятым номером американкой Энн Ли и соотечественницей Кимберли Биррелл.