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Блинкова проиграла на старте теннисного турнира в Ноттингеме - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
21:33 15.06.2026
Блинкова проиграла на старте теннисного турнира в Ноттингеме

Россиянка Блинкова проиграла на старте теннисного турнира в Ноттингеме

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Тайле Престон в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в Ноттингеме.
  • Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Престон.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Тайле Престон в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в британском Ноттингеме, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Престон, которая является 124-й ракеткой мира. Блинкова располагается на 106-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Во втором круге Престон сыграет с победительницей матча между посеянной под пятым номером американкой Энн Ли и соотечественницей Кимберли Биррелл.
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