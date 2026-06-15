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В Аденском заливе танкер обстреляли из РПГ, сообщает UKMTO - РИА Новости, 15.06.2026
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18:53 15.06.2026
В Аденском заливе танкер обстреляли из РПГ, сообщает UKMTO

UKMTO: в Аденском заливе танкер обстреляли из РПГ

© Фото : Marine TrafficНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Marine Traffic
Нефтяной танкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера из РПГ в Аденском заливе.
  • Инцидент произошел в 111 морских милях (205 километрах) к юго-востоку от Адена (Йемен), к танкеру приблизилась лодка с вооруженным экипажем из четырех человек.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера из РПГ в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 111 морских милях (205 километров) к юго-востоку от Адена (Йемен). Поступило сообщение о приближении к танкеру небольшой лодки с экипажем из четырех человек. Экипаж лодки был вооружен и открыл огонь по судну из РПГ", - говорится в заявлении.
Управление не уточняет, получило ли судно повреждения.
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