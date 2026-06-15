В Аденском заливе танкер обстреляли из РПГ, сообщает UKMTO

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера из РПГ в Аденском заливе.
- Инцидент произошел в 111 морских милях (205 километрах) к юго-востоку от Адена (Йемен), к танкеру приблизилась лодка с вооруженным экипажем из четырех человек.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера из РПГ в Аденском заливе.
Управление не уточняет, получило ли судно повреждения.