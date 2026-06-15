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США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2026
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00:52 15.06.2026
США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу, заявили в МИД

Мирошник: США не использовали все рычаги давления на Украину и Европу

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что США не использовали все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса.
  • Если США действительно предпримут больше усилий, чем до этого, ситуация за переговорным столом может достаточно существенно измениться. отметил он.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца. Если США действительно предпримут больше усилий, чем до этого, ситуация за переговорным столом может достаточно существенно измениться", - сказал Мирошник газете "Известия".
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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5 июня, 21:22
 
В миреСШАРоссияУкраинаРодион МирошникЮрий УшаковДональд ТрампG7
 
 
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