Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что США не использовали все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса.
- Если США действительно предпримут больше усилий, чем до этого, ситуация за переговорным столом может достаточно существенно измениться. отметил он.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Соединенные Штаты проявляют желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У них сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. Эти ресурсы на сегодняшний день использованы не до конца. Если США действительно предпримут больше усилий, чем до этого, ситуация за переговорным столом может достаточно существенно измениться", - сказал Мирошник газете "Известия".
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.