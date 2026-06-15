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Германия втягивает НАТО в ядерный апокалипсис, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2026
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19:41 15.06.2026 (обновлено: 19:42 15.06.2026)
Германия втягивает НАТО в ядерный апокалипсис, заявил Слуцкий

Слуцкий: Германия втягивает НАТО в ядерный апокалипсис

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий заявил, что Германия нарывается на российский военный кулак и втягивает НАТО в ядерный апокалипсис.
  • Он отметил, что не в первый раз в Москве вынуждены напомнить жаждущим реванша неонацистам о военной и ядерной доктринах России.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Германия "нарывается на российский военный кулак" и втягивает НАТО в "ядерный апокалипсис", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн в интервью Telegraph заявил, что альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря в случае конфликта с Россией.
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"Германия нарывается на российский военный кулак и втягивает НАТО в ядерный апокалипсис. Командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн в интервью газете The Telegraph заявил о готовности нанести удары по Калининграду и Санкт-Петербургу "хоть сегодня ночью", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что это не первая угроза подобного толка, и не в первый раз в Москве "вынуждены напомнить жаждущим реванша неонацистам" о военной и ядерной доктринах РФ.
"Россия никому не угрожает и конфликта с НАТО не ищет. Но "слабоумие и отвага" прибалтийских и немецких русофобов может реально поставить мир на грань ядерной катастрофы", - добавил политик.
Глава комитета подчеркнул, что если будет зафиксирована "хоть малейшая попытка старта натовских ракет" на Калининград, Санкт-Петербург или любой другой российский город, это будет однозначно расценено как покушение на территориальную целостность и критическая угроза суверенитету России "с неминуемым ответом, в том числе в сфере ядерного сдерживания".
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