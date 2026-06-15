Германия втягивает НАТО в ядерный апокалипсис, заявил Слуцкий

"Россия никому не угрожает и конфликта с НАТО не ищет. Но "слабоумие и отвага" прибалтийских и немецких русофобов может реально поставить мир на грань ядерной катастрофы", - добавил политик.

Глава комитета подчеркнул, что если будет зафиксирована "хоть малейшая попытка старта натовских ракет" на Калининград, Санкт-Петербург или любой другой российский город, это будет однозначно расценено как покушение на территориальную целостность и критическая угроза суверенитету России "с неминуемым ответом, в том числе в сфере ядерного сдерживания".