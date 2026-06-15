В Махачкале врача скорой обвинили в смерти воспитанницы частного детсада

Краткий пересказ от РИА ИИ В Махачкале возбудили уголовное дело против врача скорой медицинской помощи по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Врач не приняла мер для экстренной госпитализации девочки из частного детского сада, несмотря на наличие угрозы ее жизни и здоровью.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии и скончалась, несмотря на оказанную помощь.

МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности возбудили в Махачкале против врача бригады скорой медицинской помощи, которая не приняла мер для экстренной госпитализации воспитанницы частного детского сада, после чего девочка скончалась, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении врача выездной бригады скорой медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении

По версии следствия, врач, прибыв по вызову в одно из частных дошкольных учреждений Махачкалы для оказания медицинской помощи малолетней девочке, выявила признаки для экстренной госпитализации. Однако медик, осознавая наличие реальной угрозы его жизни и здоровью, не приняла мер для организации экстренной госпитализации или передачи ребенка под надзор уполномоченных органов.

"Впоследствии девочка была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и, несмотря на оказанную помощь, скончалась", – рассказали в управлении.