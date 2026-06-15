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Сидельников удивился поражению Топурии от Гэтжи - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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11:15 15.06.2026 (обновлено: 11:26 15.06.2026)
Сидельников удивился поражению Топурии от Гэтжи

Сидельников: поражение чемпиона UFC – сенсация, Топурия явно недооценил Гэтжи

© UFC Илия Топурия и Джастин Гэтжи
Илия Топурия и Джастин Гэтжи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© UFC
Илия Топурия и Джастин Гэтжи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия потерпел поражение от американца Джастина Гэтжи в поединке UFC.
  • Поражение Топурии стало сенсацией, так как он не смог подойти к поединку в хорошей форме и недооценил соперника, считает Сидельников.
  • Джастин Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс UFC в легком весе.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Поражение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии от американца Джастина Гэтжи стало сенсацией, обладатель титула явно недооценил соперника и не смог подойти к поединку в хорошей форме, заявил РИА Новости многократный чемпион мира и Европы по боевому самбо Кирилл Сидельников.
Главное событие вечера боев в Вашингтоне завершилось досрочным поражением Топурии, не вышедшего на пятый раунд (технический нокаут после остановки врачом). Для Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, поражение стало первым при 17 победах. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, у него в активе 28 побед при пяти поражениях.
UFC
15 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
Илия ТопурияИспания
Джастин ГэтжиСША
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"Поражение Топурии абсолютно сенсационно. Никто не ожидал того, что бой пройдет с доминированием Гэтжи. Надо отдать должное Джастину, что он был так мотивирован и хорошо подготовлен. Топурия, на самом деле, мало что показал в этом бою, что тоже удивительно. Но при этом и надо сказать добрые слова про Джастина Гэтжи. Это человек, который уже прошел и огонь, и воду, и медные трубы", - сказал Сидельников.
"И в ММА он уже подрался с большим количеством именитых бойцов: от Хабиба Нурмагомедова до Тони Фергюсона. Он обладает колоссальным опытом и его победа совершенно заслуженная. Джастин мне импонирует и как человек, и как боец. А Илия явно недооценил соперника или неправильно подготовился к бою. Все ведь знают, что Гэтжи очень хорош в стойке, он неудобен по стилю и его удары довольно противные. И Топурии надо было больший акцент делать на борьбу, а он почему-то был уверен в своей ударной технике. А это против Гэтжи оказалось совершенно не так", - подчеркнул собеседник агентства.
Турнир проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также 14 июня президенту США Дональду Трампу, присутствующему на мероприятии, исполнилось 80 лет.
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ЕдиноборстваСпортВашингтон (штат)СШАИлия ТопурияДжастин ГэтжиХабиб НурмагомедовUFCКирилл Сидельников
 
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