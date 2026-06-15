Сидельников удивился поражению Топурии от Гэтжи

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Поражение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии от американца Джастина Гэтжи стало сенсацией, обладатель титула явно недооценил соперника и не смог подойти к поединку в хорошей форме, заявил РИА Новости многократный чемпион мира и Европы по боевому самбо Кирилл Сидельников.