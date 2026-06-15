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Шойгу обсудит с главой МИД Турции сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 15.06.2026
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13:22 15.06.2026
Шойгу обсудит с главой МИД Турции сотрудничество в сфере безопасности

Совбез: Шойгу обсудит с Фиданом сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом российско-турецкое сотрудничество по укреплению безопасности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду в Москве обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом российско-турецкое сотрудничество по укреплению безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Семнадцатого июня т.г. в Москве состоится встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Стороны обсудят вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
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РоссияМоскваТурцияСергей ШойгуХакан ФиданВ мире
 
 
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