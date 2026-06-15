Шойгу обсудит с главой МИД Турции сотрудничество в сфере безопасности

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду в Москве обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом российско-турецкое сотрудничество по укреплению безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.