Шойгу обсудит с главой МИД Турции сотрудничество в сфере безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом российско-турецкое сотрудничество по укреплению безопасности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду в Москве обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом российско-турецкое сотрудничество по укреплению безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Семнадцатого июня т.г. в Москве состоится встреча секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Стороны обсудят вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.