Причиной смерти актрисы Татьяны Плетневой стал рак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актриса Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни.
- Причиной смерти стала онкология, с которой она долго боролась.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Причиной смерти актрисы Татьяны Плетневой стала онкология, сообщили РИА Новости в ее семье.
Плетнева скончалась на 49-м году жизни.
"Таня настоящий боец, она очень долго боролась с раком, но, к сожалению, не справилась, он ее и забрал", - сказал собеседник агентства.
Плетнева родилась в 1977 году в Воткинске (Удмуртия). Она окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, сотрудничала с театрами Санкт-Петербурга и состояла в Гильдии актеров кино России.
За годы карьеры она снялась более чем в 180 фильмах и сериалах.
Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах "Кухня", "Склифосовский", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Интерны", "СашаТаня", "Счастливы вместе", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Звоните ДиКаприо!". В последние годы она также появилась в проектах "Кибердеревня" и "Царевна-лягушка".