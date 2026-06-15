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Россиян ждут еще две короткие рабочие недели в 2026 году - РИА Новости, 15.06.2026
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09:00 15.06.2026 (обновлено: 09:59 15.06.2026)
Россиян ждут еще две короткие рабочие недели в 2026 году

Россиян в ноябре и декабре ждут еще две коротких рабочих недели

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году россиян ждут еще две коротких рабочих недели при пятидневном графике.
  • Первая сокращенная рабочая неделя будет в ноябре в честь Дня народного единства, вторая короткая неделя продлится с 28 по 30 декабря.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. До конца года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели, следует из производственного календаря.
Одна из них приходится на ноябрь: День народного единства выпадает на среду, а рабочими будут 2-3 и 5-6 ноября.
Кроме того, короткой будет и последняя рабочая неделя года — она продлится всего три дня, с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным, а затем начнутся новогодние праздники.
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