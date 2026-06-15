Россиян ждут еще две короткие рабочие недели в 2026 году

Одна из них приходится на ноябрь: День народного единства выпадает на среду, а рабочими будут 2-3 и 5-6 ноября.

Кроме того, короткой будет и последняя рабочая неделя года — она продлится всего три дня, с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным, а затем начнутся новогодние праздники.