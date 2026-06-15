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Лидеры России и Китая продолжат работу на благо их народов, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2026
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10:45 15.06.2026
Лидеры России и Китая продолжат работу на благо их народов, заявил Путин

Путин: лидеры России и Китая продолжат работу на благо народов двух стран

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем рождения.
  • В поздравлении Путин отметил, что лидеры продолжат тесную работу на благо народов двух стран и в интересах построения справедливого миропорядка.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что лидеры продолжат тесную работу на благо народов двух стран и в интересах построения справедливого миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", - говорится в послании.
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