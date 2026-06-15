Лидеры России и Китая продолжат работу на благо их народов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем рождения.
- В поздравлении Путин отметил, что лидеры продолжат тесную работу на благо народов двух стран и в интересах построения справедливого миропорядка.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что лидеры продолжат тесную работу на благо народов двух стран и в интересах построения справедливого миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", - говорится в послании.