Лидеры России и Китая продолжат работу на благо их народов, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что лидеры продолжат тесную работу на благо народов двух стран и в интересах построения справедливого миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.