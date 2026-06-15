Путин: встреча в Пекине в подтвердила позитивную динамику связей двух стран

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения отметил, что встреча в Пекине в полной мере подтвердила позитивную динамику связей РФ и КНР на всех основных направлениях.