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Путин: встреча в Пекине в подтвердила позитивную динамику связей двух стран - РИА Новости, 15.06.2026
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10:42 15.06.2026 (обновлено: 10:49 15.06.2026)
Путин: встреча в Пекине в подтвердила позитивную динамику связей двух стран

Путин: встреча в Пекине в подтвердила позитивную динамику связей России и КНР

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.
  • В поздравительной телеграмме президент отметил позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях после встречи в Пекине.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения отметил, что встреча в Пекине в полной мере подтвердила позитивную динамику связей РФ и КНР на всех основных направлениях.
"Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
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