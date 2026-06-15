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Путин: под руководством Си Цзиньпина КНР добивается впечатляющих достижений - РИА Новости, 15.06.2026
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10:37 15.06.2026 (обновлено: 10:49 15.06.2026)

Путин: под руководством Си Цзиньпина КНР добивается впечатляющих достижений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.
  • В телеграмме он отметил, что под руководством Си Цзиньпина КНР добивается впечатляющих достижений и укрепляет свои позиции на мировой арене.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения отметил, что под его руководством Китай добивается впечатляющих достижений и укрепляет свои позиции на мировой арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене", - говорится в телеграмме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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