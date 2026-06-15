Путин: под руководством Си Цзиньпина КНР добивается впечатляющих достижений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.
- В телеграмме он отметил, что под руководством Си Цзиньпина КНР добивается впечатляющих достижений и укрепляет свои позиции на мировой арене.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения отметил, что под его руководством Китай добивается впечатляющих достижений и укрепляет свои позиции на мировой арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене", - говорится в телеграмме.