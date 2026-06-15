Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил главу КНР Си Цзиньпина с днем рождения и отметил развитие отношений Москвы и Пекина.

"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

"Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", — написал он.