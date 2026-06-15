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Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2026
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10:32 15.06.2026 (обновлено: 11:05 15.06.2026)
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Путин направил Си Цзиньпину поздравления по случаю дня рождения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.
  • Он отметил укрепление связей между Россией и Китаем и выразил готовность продолжать совместную работу.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил главу КНР Си Цзиньпина с днем рождения и отметил развитие отношений Москвы и Пекина.
«

"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что договоренности, достигнутые во время его визита в Китай, имеют большое значение для укрепления связей между двумя странами.
"Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", — написал он.
Путин назвал впечатляющими успехи КНР под руководством Си Цзиньпина. В заключение он пожелал коллеге здоровья, счастья и благополучия.
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