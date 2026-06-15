Пушков назвал конфликт с Ираном одним из самых бессмысленных в истории США

"По имеющейся информации, в меморандуме должно быть прописано такое обязательство со стороны Ирана. Но все дело в том, что именно такое обязательство Иран давал 11 лет назад, и не в меморандуме, который является лишь декларацией о намерениях, а в полноценном соглашении, подписанном с администрацией (Барака - ред.) Обамы", - напомнил политик.