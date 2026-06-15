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Пушков назвал конфликт с Ираном одним из самых бессмысленных в истории США - РИА Новости, 15.06.2026
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23:48 15.06.2026
Пушков назвал конфликт с Ираном одним из самых бессмысленных в истории США

Пушков: конфликт вокруг Ирана станет одним из самых бессмысленных в истории США

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что конфликт вокруг Ирана станет одним из самых бессмысленных в истории США.
  • По мнению Пушкова, Дональд Трамп будет выдавать конфликт в Иране за свою полную победу, главным аргументом считая отсутствие у Ирана ядерного оружия.
  • Пушков отметил, что Иран сохранил обогащенный уран, не отказался от ракетной программы и не произошло ослабления его позиций как региональной державы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана станет одним из самых бессмысленных в истории США, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Думаю, иранская война займет видное место в череде самых бессмысленных войн США за всю их историю", - написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп будет выдавать конфликт в Иране за свою полную победу. Главным аргументом американского лидера, по мнению Пушкова, будет отсутствие у Ирана ядерного оружия.
"По имеющейся информации, в меморандуме должно быть прописано такое обязательство со стороны Ирана. Но все дело в том, что именно такое обязательство Иран давал 11 лет назад, и не в меморандуме, который является лишь декларацией о намерениях, а в полноценном соглашении, подписанном с администрацией (Барака - ред.) Обамы", - напомнил политик.
Пушков также добавил, что Иран сохраняет за собой обогащенный уран, а смены режима в Иране так и не произошло.
"Иран не отказался от своей ракетной программы. Более того, его ракетный потенциал не уничтожен, а его радикального ослабления, как региональной державы, чего так добивался (премьер Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, насколько можно судить, не произошло", - констатировал член комитета Совфеда.
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