Пушков назвал конфликт с Ираном одним из самых бессмысленных в истории США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Пушков считает, что конфликт вокруг Ирана станет одним из самых бессмысленных в истории США.
- По мнению Пушкова, Дональд Трамп будет выдавать конфликт в Иране за свою полную победу, главным аргументом считая отсутствие у Ирана ядерного оружия.
- Пушков отметил, что Иран сохранил обогащенный уран, не отказался от ракетной программы и не произошло ослабления его позиций как региональной державы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана станет одним из самых бессмысленных в истории США, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Думаю, иранская война займет видное место в череде самых бессмысленных войн США за всю их историю", - написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп будет выдавать конфликт в Иране за свою полную победу. Главным аргументом американского лидера, по мнению Пушкова, будет отсутствие у Ирана ядерного оружия.
"По имеющейся информации, в меморандуме должно быть прописано такое обязательство со стороны Ирана. Но все дело в том, что именно такое обязательство Иран давал 11 лет назад, и не в меморандуме, который является лишь декларацией о намерениях, а в полноценном соглашении, подписанном с администрацией (Барака - ред.) Обамы", - напомнил политик.
Пушков также добавил, что Иран сохраняет за собой обогащенный уран, а смены режима в Иране так и не произошло.