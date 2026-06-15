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Полиция перекрыла движение у Белого дома в преддверии турнира UFC - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Единоборства
 
02:22 15.06.2026
Полиция перекрыла движение у Белого дома в преддверии турнира UFC

У Белого дома перекрыли движение автомобилей перед турниром UFC

© Соцсети UFC Постер турнира UFC в Белом доме
Постер турнира UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети UFC
Постер турнира UFC в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские правоохранители перекрыли движение автомобилей у Белого дома в преддверии турнира UFC.
  • Проезды к резиденции президента США перегорожены полицейскими машинами и грузовиками, при этом пешеходное движение не ограничено.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американские правоохранители перекрыли движение автомобилей у Белого дома в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент РИА Новости.
Проезды к резиденции президента США перегорожены полицейскими машинами, а также грузовиками. Пешеходное движение при этом не ограничено.
Фанаты UFC уже собрались у гостиницы Marriott в центре Вашингтона в надежде увидеть участников турнира.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня на газоне у Белого дома. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. В главном событии вечера Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
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ЕдиноборстваСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампИлия ТопурияДжастин ГэтжиUFCMarriottСпортВ мире
 
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