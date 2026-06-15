Полиция перекрыла движение у Белого дома в преддверии турнира UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские правоохранители перекрыли движение автомобилей у Белого дома в преддверии турнира UFC.
- Проезды к резиденции президента США перегорожены полицейскими машинами и грузовиками, при этом пешеходное движение не ограничено.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американские правоохранители перекрыли движение автомобилей у Белого дома в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент РИА Новости.
Проезды к резиденции президента США перегорожены полицейскими машинами, а также грузовиками. Пешеходное движение при этом не ограничено.
Фанаты UFC уже собрались у гостиницы Marriott в центре Вашингтона в надежде увидеть участников турнира.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня на газоне у Белого дома. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. В главном событии вечера Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.