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Писарев назвал реальное место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
12:50 15.06.2026 (обновлено: 12:53 15.06.2026)
Писарев назвал реальное место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов

РИА Новости: Писарев назвал РПЛ шестым по силе чемпионатом Европы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкНиколай Писарев
Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Николай Писарев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев назвал Российскую премьер-лигу шестым по силе чемпионатом в Европе.
  • По мнению Писарева, однозначно выше российского чемпионата он поставил бы только пять: Англию, Испанию, Германию, Францию и Италию.
  • Писарев отметил, что определение победителя РПЛ в заключительном туре на протяжении трех последних сезонов не в полной мере является показателем силы чемпионата страны.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) шестым по силе чемпионатом в Европе.
Российские клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в еврокубках. В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) страна занимает 28-е место. В последнем полном сезоне до введения санкций Россия занимала восьмое место. Выше располагались Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия и Нидерланды.
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"Шестое, - сказал Писарев, отвечая на вопрос о месте российского чемпионата среди европейских. - Не уверен, что те же Нидерланды такие уж крутые, голландских клубов в еврокубках я особо не вижу. С Португалией мы можем конкурировать. Так что однозначно выше нашего поставил бы только пять - Англию, Испанию, Германию, Францию и Италию".
Вместе с тем помощник главного тренера сборной России отметил, что определение победителя РПЛ в заключительном, 30-м туре на протяжении трех последних сезонов не в полной мере является показателем силы чемпионата страны. "Это вопрос большого расслоения. Есть пять-шесть команд, которые ведут борьбу за чемпионство, но так в каждом чемпионате", - продолжил он.
"Вот от Англии в еврокубках в следующем сезоне выступят девять команд. Это сила чемпионата, а по-другому я не могу определить. У Италии провал - это тоже сейчас видно невооруженным глазом. А как у нас определить? Давайте дождемся возвращения наших команд в еврокубки, так будет нагляднее", - резюмировал Писарев.
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