Писарев назвал реальное место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов

"Вот от Англии в еврокубках в следующем сезоне выступят девять команд. Это сила чемпионата, а по-другому я не могу определить. У Италии провал - это тоже сейчас видно невооруженным глазом. А как у нас определить? Давайте дождемся возвращения наших команд в еврокубки, так будет нагляднее", - резюмировал Писарев.