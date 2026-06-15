Краткий пересказ от РИА ИИ Отель в Лос-Анджелесе, где остановилась сборная Ирана по футболу, усиленно охраняют и закрыли для публики.

Первый матч сборной Ирана на чемпионате мира по футболу в США состоится в понедельник в 18:00 по местному времени.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 15 июн - РИА Новости. Отель в Лос-Анджелесе, где остановилась сборная Ирана по футболу, усиленно охраняют и закрыли для публики, передает корреспондент РИА Новости.

Иранская команда прибыла в гостиницу в районе Манхэттен-Бич в Лос-Анджелесе накануне. В понедельник состоится первый матч сборной на чемпионате мира по футболу в США , он начнется в 18.00 по местному времени (04.00 мск вторника).

Гостиница закрыта для публики, на въезде установлен пропускной пункт. Попасть на ее территорию нельзя не только на автомобиле, но и пешком.

ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона , однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику . Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.

Сиэтле. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта

База Ирана находится в Тихуане . РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в этом городе превосходит общемировой в 11 раз.

Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.