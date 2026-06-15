МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией, заявил командующий Люфтваффе Хольгер Нойманн в интервью The Telegraph. "Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы <…> действовать в определенных регионах", — сказал он, оценивая положение на восточной границе.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.