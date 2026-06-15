Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командующий люфтваффе Хольгер Нойманн пригрозил ударами в случае конфликта с Россией.
- Среди ключевых целей он назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией, заявил командующий Люфтваффе Хольгер Нойманн в интервью The Telegraph.
"Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы <…> действовать в определенных регионах", — сказал он, оценивая положение на восточной границе.
"Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы <…> действовать в определенных регионах", — сказал он, оценивая положение на восточной границе.
Среди ключевых целей на территории России он, в частности, назвал ее стратегический эксклав Калининград, граничащий со странами — членами НАТО, Санкт-Петербург, где расположены ключевые военно-морские объекты, а также Кольский полуостров и Черное море.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на участников блока НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на участников блока НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.