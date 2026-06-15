Макрон пытается спасти Украину с помощью банкета и подарков Трампу

Сегодня во французском Эвиане, на живописном южном берегу Женевского озера, стартует "юбилейный" саммит "Большой семерки". Почему юбилейный? Да потому что лидеры западного мира съезжаются, чтобы дружно отметить 80-летний юбилей Дональда Трампа. Календарь саммита даже был сдвинут на день — с тем, чтобы не пересекаться с графиком именинных торжеств, состоявшихся вчера в Вашингтоне.

При этом никто из лидеров "семерки" особо не скрывает, что они вновь надеются на двухстороннюю встречу Трампа и Зеленского. Мол, учитывая хорошее расположение духа лидера США , бурно справившего юбилей, можно наладить хоть какой-то диалог с киевским комиком. А тот умеет пританцовывать, поздравляя своих благодетелей песней Ирины Аллегровой и умудряясь при этом заниматься привычным выклянчиванием денег — достаточно вспомнить его клип с поздравлением Игорю Коломойскому*. Главное, Трампу не рассказывать, куда после таких поздравлений Зеленский засовывает своих недавних благодетелей.

Но пока что президент США не настроен встречаться с попрошайкой из Киева. Насколько известно из предварительных планов Трампа, он намерен воспользоваться площадкой Эвиана для двухсторонних встреч как раз с представителями Глобального Юга. Правда, он непредсказуем и все будет зависеть от настроения. В конце концов, Макрону не впервой за руку подводить Зеленского к Трампу для организации хотя бы перекидывания несколькими фразами.

Сейчас же президент Франции пошел на хитрый (как он полагает) ход. Для того чтобы обеспечить присутствие Трампа на всем саммите в Эвиане (то есть и на украинской секции, где тому придется столкнуться с Зеленским), Макрон придумал организовать торжественный ужин американскому гостю в честь 250-летнего юбилея США в Версальском дворце в среду, по завершении мероприятий на Женевском озере. Французский фанфарон посчитал, что Трамп не сможет устоять перед искушением очередными королевскими почестями со здравицами в его честь и подарками. И соответственно, не сбежит с саммита до его завершения.

И здесь особенно примечательно отметить, как все эти гордые независимые "лидеры свободного мира", на протяжении последних нескольких месяцев поливавшие Трампа помоями за его иранскую авантюру, за недостаточную поддержку Украины, за разрушение "мира, основанного на правилах", вдруг выстроились в очередь, чтобы подлизаться к президенту США и вручить ему юбилейные подарки. То есть встреча "семерки" превращается в подношение даров от европейских "шестерок".

Вспомним хотя бы, какими взаимными ударами ниже пояса обменивались не так давно Макрон и Трамп, позволивший даже повеселиться по поводу избиения своего французского визави женой. И ничего, теперь мы увидим подобострастие от лидера Франции и пышный ужин в честь американского гостя.

Или вспомним жесткий обмен взаимными упреками между Трампом и Фридрихом Мерцем по поводу Ирана , когда хозяин Белого дома фактически назвал канцлера Германии некомпетентным. И что вы думаете, Мерц уже анонсировал, что везет Трампу в Эвиан некий подарок к юбилею.

Наверное, привезет что-то и премьер Канады Марк Карни , которого Трамп неоднократно жестко троллил, называя "будущим губернатором штата Канада". А перед саммитом в Эвиане посол США в Канаде Пит Хукстра одобрительно похлопал канадских лидеров по плечу: мол, присмирели и теперь более уважительно отзываются о лидере свободного мира. Спасибо, хоть не добавил: и будущего работодателя губернатора американского штата Канада.

То есть все гордые и независимые лидеры западной антитрамповской фронды, которые решительно и бескомпромиссно осуждают президента США на своих внутренних площадках и на различных европейских посиделках, на этой неделе вновь предстанут перед Трампом в роли верных собачек, облизывающих своего хозяина с ног до головы и борющихся между собой за его внимание.

Забавно наблюдать, как их собственные СМИ в то же самое время продолжают изображать сопротивление Трампу. Накануне саммита в Эвиане идеологический рупор британских лейбористов (то есть партии премьера Кира Стармера ) The Observer вышел с редакционной статьей-воззванием под громким заголовком: "Декларация о независимости". В ней редакция обвинила Трампа чуть ли не во всех бедах Британии: в крахе экономики из-за Ирана, в расколе Лейбористской партии из-за Газы, в британских беспорядках из-за Илона Маска . В итоге "храбрые портняжки" из Лондона фактически призывают сбросить с себя оковы MAGA, снабжая это и соответствующей иллюстрацией: британский лев пытается распилить американские кандалы. Ну, герои же!

При этом мы понимаем, что Стармер приедет в Эвиан и тоже встроится в очередь с подношениями Трампу, подобострастно поздравляя того с юбилеем. В конце концов, а для чего еще саммит "Большой семерки" организован? Не для выработки же политики по Украине, в самом деле. В это может поверить только Зеленский.