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Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса
Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса - РИА Новости, 08.12.2024
Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса
Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-07T21:32
2024-12-07T21:32
2024-12-08T00:24
в мире
париж
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
сша
украина
франция
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам, сообщает агентство Франс Пресс.Переговоры состоялись в Елисейском дворце в преддверии церемонии открытия Нотр-Дама."Избранный президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись рукопожатием во дворе Елисейского дворца в Париже после трехсторонней встречи", - пишет СМИ."Мы вместе продолжим наши действия по борьбе за мир и безопасность", - написал Макрон в соцсети Х, сопроводив публикацию фотографией с трехсторонней встречи.Макрон также провел отдельные встречи с Трампом и Зеленским."Перед нами столько вызовов, на которые мы должны ответить вместе", - написал президент о двусторонней встрече с Трампом.После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20241207/protrezvet-1987924617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, сша, украина, франция, нотр-дам (собор парижской богоматери)
В мире, Париж, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, США, Украина, Франция, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса
Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского в Париже продолжались 35 минут