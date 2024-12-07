https://ria.ru/20241207/vstrecha-1987935316.html

Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса

Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса - РИА Новости, 08.12.2024

Переговоры Макрона, Трампа и Зеленского продолжались полчаса

Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-07T21:32

2024-12-07T21:32

2024-12-08T00:24

в мире

париж

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

сша

украина

франция

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам, сообщает агентство Франс Пресс.Переговоры состоялись в Елисейском дворце в преддверии церемонии открытия Нотр-Дама."Избранный президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись рукопожатием во дворе Елисейского дворца в Париже после трехсторонней встречи", - пишет СМИ."Мы вместе продолжим наши действия по борьбе за мир и безопасность", - написал Макрон в соцсети Х, сопроводив публикацию фотографией с трехсторонней встречи.Макрон также провел отдельные встречи с Трампом и Зеленским."Перед нами столько вызовов, на которые мы должны ответить вместе", - написал президент о двусторонней встрече с Трампом.После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20241207/protrezvet-1987924617.html

https://ria.ru/20241207/tramp-1987920652.html

париж

сша

украина

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, сша, украина, франция, нотр-дам (собор парижской богоматери)