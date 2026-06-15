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Махачев назвал Топурию легендой за отказ от продолжения боя с Гэтжи - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Единоборства
 
11:11 15.06.2026 (обновлено: 11:27 15.06.2026)
Махачев назвал Топурию легендой за отказ от продолжения боя с Гэтжи

Чемпион UFC Махачев о поражении Топурии: кто возвышает себя, тот будет унижен

© UFC EurasiaИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© UFC Eurasia
Ислам Махачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ислам Махачев иронично назвал Илию Топурию легендой за решение не продолжать поединок против Джастина Гэтжи.
  • Илия Топурия не вышел на пятый раунд и потерпел досрочное поражение (технический нокаут после остановки боя врачом).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев иронично назвал Илию Топурию легендой за решение не продолжать поединок против американца Джастина Гэтжи за звание чемпиона организации в легком весе, а также упрекнул испанского бойца грузинского происхождения в высокомерии.
Главное событие турнира, прошедшего на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне, завершилось досрочным поражением Топурии, который не вышел на пятый раунд (технический нокаут после остановки боя врачом).
UFC
15 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
Илия ТопурияИспания
Джастин ГэтжиСША
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"Кто возвышает себя, тот будет унижен! В этой игре есть свои уровни! Поздравляю, Джастин! Ты заслужил этот пояс больше, чем кто-либо другой! Сдаться в самом большом бою своей карьеры - на такое способен не каждый. Настоящая легенда", - написал Махачев на странице в соцсети X.
В марте Топурия заявил, что Махачев отказался от поединка против него на турнире в столице США из-за травмы руки. Однако в июне россиянин опроверг эту версию. По словам Махачева, он сразу согласился на бой, но позже ему сообщили, что поединок сорвался из-за высоких финансовых требований со стороны команды испанца.
Для Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, поражение стало первым при 17 победах. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, в его активе 28 побед и пять поражений.
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ЕдиноборстваСпортВашингтон (штат)СШАИслам МахачевИлия ТопурияДжастин ГэтжиUFC
 
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