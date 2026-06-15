Махачев назвал Топурию легендой за отказ от продолжения боя с Гэтжи

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев иронично назвал Илию Топурию легендой за решение не продолжать поединок против американца Джастина Гэтжи за звание чемпиона организации в легком весе, а также упрекнул испанского бойца грузинского происхождения в высокомерии.