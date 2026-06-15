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Лукашенко поддерживает проект создания ВСМ Москва — Минск, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2026
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14:16 15.06.2026 (обновлено: 14:55 15.06.2026)
Лукашенко поддерживает проект создания ВСМ Москва — Минск, заявил Путин

Путин: Лукашенко поддерживает проект создания ВСМ Москва — Минск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с главой Минтранса Андреем Никитиным, на которой обсуждались вопросы создания в России высокоскоростных магистралей.
  • Президент заявил, что Александр Лукашенко поддерживает проект создания ВСМ Москва — Минск, и административных трудностей в его реализации не будет.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает проект создания ВСМ Москва — Минск, никаких административных трудностей в его реализации не будет, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с главой Минтранса Андреем Никитиным. В ходе встречи обсуждались вопросы создания в России высокоскоростных магистралей. Президент отметил, что не раз обсуждал с белорусским коллегой проект ВСМ Москва — Минск.
«
"Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет", - сказал глава государства.
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БелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоАндрей Никитин (политик)
 
 
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