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Колосков признался, что Бразилия его разочаровала на старте ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:49 15.06.2026
Колосков признался, что Бразилия его разочаровала на старте ЧМ-2026

Колосков: сборная Бразилии в первом матче ЧМ по футболу просто разочаровала

© AP Photo / Bruna PradoВинисисус Жуниор
Винисисус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Bruna Prado
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии сыграла вничью 1:1 с Марокко в стартовом матче чемпионата мира в группе C.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что сборная Бразилии разочаровала своей игрой и не показала слаженного взаимодействия.
  • Колосков считает, что пока нет ощущения, что сборную Бразилии можно отнести к фаворитам чемпионата мира.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Бразилии в стартовом матче чемпионата мира разочаровала, у команды Карло Анчелотти не было видно слаженного взаимодействия, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В первом матче мундиаля бразильцы в рамках группы C сыграли с марокканцами в воскресенье в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл марокканец Исмаэль Сайбари на 21-й минуте. Винисиус Жуниор стал автором ответного мяча на 32-й минуте. В следующем туре сборная Бразилии 19 июня сыграет против команды Гаити.
"Сборная Бразилии меня разочаровала, на фоне команды Марокко они выглядели бледновато. Честно говоря, я ожидал от них большего. Индивидуальные действия у них были неплохие, а слаженного коллективного движения не было. И мяч у них плохо держался. Может быть, конечно, это связано с первой игрой и волнением, но пока у меня нет ощущения, что сборную Бразилии можно отнести к фаворитам чемпионата мира", - сказал Колосков.
"Если говорить о сборной Германии, то у них был слишком слабый соперник для того, чтобы понять потенциальные возможности команды. Но шансы побороться за призовые места у них есть. Вряд ли они будут претендовать на чемпионство, но за медали поборются", - добавил собеседник агентства.
Немцы в стартовой встрече турнира в воскресенье разгромили сборную Кюрасао со счетом 7:1.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболИсмаэль СайбариВинисиус ЖуниорВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026Бразилия
 
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