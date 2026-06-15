Колосков признался, что Бразилия его разочаровала на старте ЧМ-2026

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Бразилии в стартовом матче чемпионата мира разочаровала, у команды Карло Анчелотти не было видно слаженного взаимодействия, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.