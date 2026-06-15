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Карпухин покинул "Ак Барс" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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15:13 15.06.2026 (обновлено: 15:19 15.06.2026)
Карпухин покинул "Ак Барс"

Российский защитник Илья Карпухин покинул казанский "Ак Барс"

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкИлья Карпухин
Илья Карпухин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Илья Карпухин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Карпухин покинул казанский "Ак Барс" в связи с истечением срока действия контракта.
  • За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8".
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский защитник Илья Карпухин покинул казанский "Ак Барс", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Карпухин покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8". Вместе с казанцами он дошел до финала плей-офф КХЛ, где команда уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.
Карпухину 27 лет. Он присоединился к "Ак Барсу" в августе 2025 года. Ранее защитник выступал за петербургский СКА и челябинский "Трактор".
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