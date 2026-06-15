Карпухин покинул "Ак Барс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Карпухин покинул казанский "Ак Барс" в связи с истечением срока действия контракта.
- За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8".
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский защитник Илья Карпухин покинул казанский "Ак Барс", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Карпухин покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. За "Ак Барс" защитник провел 88 матчей и набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач) при показателе полезности "+8". Вместе с казанцами он дошел до финала плей-офф КХЛ, где команда уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.
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