Дрался с Овечкиным, устроил революцию в НХЛ: русский герой покорил Америку

"Каролина Харрикейнз" — обладатель Кубка Стэнли-2026. "Ураганы" стали чемпионами Национальной хоккейной лиги второй раз в истории франшизы и впервые спустя 20 лет без побед. До сих пор первым и единственным триумфом "Каролины" был успех в 2006 году, когда "Кейнз" вместе с Родом Бриндамором в статусе капитана команды в семи матчах серии одолели "Эдмонтон Ойлерз". Спустя два десятилетия Бриндамор вновь привел "Каролину" к чемпионству, но уже в качестве главного тренера команды.

В составе "Харрикейнз" обладателями Кубка Стэнли стали сразу три российских хоккеиста: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Всех троих можно назвать практически ровесниками: Никишину в октябре исполнится 25 лет, а Кочеткову и Свечникову сейчас по 26 лет. Тем не менее последний на фоне своих одноклубников обладает в разы более богатым опытом игры в НХЛ и имеет уникальный карьерный путь к своему первому Кубку Стэнли.

Ранний переезд в Америку, большие авансы, волна критики

Свечников является уроженцем Барнаула, где и сделал свои первые шаги в хоккее, но в девятилетнем возрасте он вместе с семьей покинул родной город и переехал в Подмосковье. Спустя год Андрей снова сменил место жительства и перебрался в Казань, где провел шесть лет. В школе "Ак Барса" юный форвард пересекался в том числе и с Петром Кочетковым, хотя их путь до "Каролины" сложился совсем по-разному.

В 16 лет Свечников вместе с матерью покинул Россию и отправился в Северную Америку. Свою карьеру он продолжил в хоккейной лиге США, где год отыграл за клуб "Маскегон Ламберджекс", а еще год спустя обрел опыт игры в хоккейной лиге Онтарио за "Барри Колтс". Россиянин отмечался высокой результативностью, и его талант выделили боссы "Харрикейнз": "Каролина" летом 2018-го задрафтовала Андрея под общим вторым номером (лидером драфта стал швед Расмус Далин) и вскоре подписала с ним трехлетний контракт новичка.

© Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников © Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников

Дебют Свечникова за "Кейнз" пришелся на первый сезон Бриндамора в качестве главного тренера "ураганов". При весьма специфическом подходе канадского специалиста к работе и его методах, а также особом стиле хоккея российский нападающий выделялся насколько это было возможно яркой игрой. С результативностью был тоже порядок: за первые три сезона в НХЛ молодой форвард набрал суммарно 140 очков только в "регулярках". По истечении срока контракта новичка "Каролина" озолотила Свечникова и выписала ему мощный чек — новый договор с Андреем был рассчитан на восемь лет с кэпхитом 7,750 миллиона долларов. Россиянин сразу стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, больше него на тот момент получал лишь Себастьян Ахо (8,460 миллиона долларов за сезон).

« "Андрей - один из краеугольных камней нашего клуба, мы очень рады достичь соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Он - одна из самых ярких восходящих звезд в нашем спорте, и в этом десятилетии он будет играть ключевую роль в наших усилиях, направленных на то, чтобы выиграть Кубок Стэнли", — комментировали эту сделку руководители клуба.

Многие в Америке подвергли критике подобное соглашение и посчитали, что молодого россиянина сильно переоценили — особенно с учетом того, что потолок зарплат в то время составлял 81,5 миллиона долларов (сейчас он составляет 95,5 млн долларов). Свечников же сходу принялся доказывать, что стоит каждого доллара того долгосрочного контракта, что ему выдали "Харрикейнз". Андрей все так же выделялся яркой игрой и был одним из главных бомбардиров команды, без него линию нападения "ураганов" было сложно представить, а подтверждением выхода россиянина на новый уровень стало его первое в карьере участие в Матче звезд НХЛ в сезоне-2022/23.

Впрочем, тот же сезон ознаменовался мощным ударом по карьере Свечникова.

В мартовском матче регулярного чемпионата против "Вегаса" Андрей получил травму колена. Это повреждение оказалось серьезным — россиянину пришлось перенести операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки. На полное восстановление у него ушло более шести месяцев, из-за тяжести травмы форвард даже пропустил старт следующего сезона. Разрыв "крестов" заметно сказался на игре Свечникова: его результативность резко упала, равно как и влияние на игру команды. На протяжении последних нескольких лет Андрею пришлось по сути заново проходить весь путь, который он преодолел в свои первые годы карьеры в НХЛ. В том числе и по этой причине Свечников еще ни разу не набрал 100 очков за один сезон, хотя эта задача сама по себе является очень трудной при хоккее Бриндамора.

© Фото : nhl.com Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников © Фото : nhl.com Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников

Проблема с возвращением на былой уровень достигла своего пика в начале этого сезона, когда россиянин едва не потерял место в основном составе "Каролины". Род Бриндамор перевел форварда в нижние звенья, а тот переживал длительные серии без набранных очков и голов. На фоне этого неудачного периода в отношении Свечникова даже возникли слухи о возможном обмене. Известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман утверждал, что Андрей недоволен своим положением и дал понять руководству клуба, что готов покинуть "Каролину". Однако "Харрикейнз" не стали идти на такие меры и дали россиянину время на преодоление трудностей.

Свечников ответил взаимностью и благодарностью: российский нападающий показал хорошие результаты во второй половине чемпионата и в 40 матчах "регулярки" в 2026 году набрал 43 очка (21+22), уступив в статистике результативности за данный временной отрезок лишь Нику Элерсу (45 очков в 43 матчах) и Себастьяну Ахо (45 очков в 40 матчах). В этом плей-офф Свечников также принес "Каролине" много пользы, набрал 11 очков в 19 матчах) и в том числе отметился победным дублем в пятой игре финальной серии против "Вегаса", которая позволила "Харрикейнз" впервые по ходу противостояния выйти вперед.

© Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников © Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников

Первооткрыватель в НХЛ

Один из главных навыков, который говорит в пользу яркой игры Андрея Свечникова, — его техника. А точнее — владение клюшкой. Еще точнее — умение забивать голы в стиле лакросс. За более чем столетнюю историю НХЛ в лиге не было еще ни одного случая, когда кому-то удалось бы отметиться заброшенной шайбой благодаря такому финту. Но однажды Свечников исправил это и вошел в историю лиги как первый игрок, кто отличился лакросс-голом.

Случилось это еще в октябре 2019 года, когда Андрей поразил ворота "Калгари Флэймз": россиянин, приняв шайбу, выкатился за ворота, резко положил снаряд на крюк клюшки и занес его за шиворот Давиду Риттиху. Голкипер "Флэймз" не сразу понял, что произошло и почему Свечников вдруг ринулся праздновать гол.

« "Великолепно, что получилось так забить. Я мечтал об этом. Пробовал исполнить трюк еще в прошлом году и несколько лет назад в лиге Онтарио, но не получалось", — говорил сам Андрей.

Несмотря на всю свою строгость, Род Бриндамор высоко оценил финт подопечного, но при этом выразил сомнение, что ему удастся исполнить что-то подобное еще раз. Как показало время, сомнения были напрасными. Свечников не просто повторил лакросс-гол, забив таким же образом всего лишь полтора месяца спустя, но и поставил такой финт, что называется, на поток.

После второй такой шайбы в исполнении Андрея многие другие игроки НХЛ принялись повторять этот трюк, а в апреле 2024-го россиянин вновь стал автором лакросс-гола. Причем всех этих сезонов, включая текущий, звезда "Каролины" предпринял еще не одну попытку забить таким способом.

Формально Свечников в некоторой степени изменил хоккейную культуру в НХЛ, задал ей новое направление. Многие в Америке даже выступили с предложением назвать голы в стиле лакросс в НХЛ именем Андрея Свечникова. Хотя, конечно, остаются и приверженцы старой школы, кто считает недопустимыми подобные трюки. Среди них числится, например, известный экс-тренер, североамериканский хоккейный аналитик и бывший телеведущий Дон Черри. "Как зовут этого ребенка? В мое время такого дерьма бы просто не потерпели!" — возмущался он.

Улетел в нокаут после удара Овечкина

Несмотря на умение Андрея Свечникова играть ярко, красиво и результативно, россиянина выделяют также проблемы с дисциплиной и желание действовать жестко. Форвард "Каролины" не выглядит крупным здоровяком, но не стесняется играть в тело и часто вступает в стычки и в силовую борьбу. По количеству силовых приемов Андрей является одним из лидеров "Харрикейнз", а при необходимости готов вступить и в рукопашный бой, чтобы постоять за своих одноклубников.

По ходу своей карьеры Свечников не раз вступал в драки. В поединок на кулаках российский нападающий включался еще во время своих выступлений в лиге Онтарио, а в НХЛ сбрасывал перчатки и бил по лицу канадцам Винсу Данну и Джоэлю Хенли. Но известность Андрею принесла другая драка. Про нее он, вероятно, предпочел бы забыть.

На заре своей карьеры в НХЛ Свечников подрался с самим Александром Овечкиным, который обожает крушить соперников и размазывать их по борту, но лишь посредством силовых приемов — драться Александр Михайлович не любит и более чем за два десятка лет карьеры в кулачный поединок вступил считанное количество раз. Та драка со Свечниковым по сей день остается последней для Овечкина, хотя он в ней одержал уверенную победу.

Легендарная драка случилась в апреле 2019 года в рамках третьего матча серии первого раунда плей-офф. В начале встречи Свечников сцепился с Овечкиным и сперва вступил с ним в словесную перепалку, а затем предложил звездному ветерану решить конфликт не словом, а кулаками. Для юного форварда "Каролину" все закончилось очень быстро: пропустив серию мощных ударов по лицу, Свечников отправился в нокаут и рухнул на лед. Покинуть площадку Андрей смог лишь в сопровождении врачей, а из раздевалки он моментально был отправлен в больницу. Россиянину диагностировали сотрясение мозга, вернуться на лед он смог только концу серии второго раунда плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0).