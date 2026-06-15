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Капитан "Каролины" признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
06:21 15.06.2026
Капитан "Каролины" признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Капитан "Каролины" Стаал был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

© REUTERS / James GuilloryХоккеист "Каролины Харрикейнз" Джордан Стаал празднует гол
Хоккеист Каролины Харрикейнз Джордан Стаал празднует гол - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / James Guillory
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Капитан "Каролины Харрикейнз" Джордан Стаал выиграл приз "Конн Смайт Трофи" по итогам розыгрыша Кубка Стэнли 2026 года.
"Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Харрикейнз" впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории выиграли Кубок Стэнли.
По итогам серии Стаал стал обладателем "Конн Смайт Трофи". Приз ежегодно вручается хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.
37-летний канадский нападающий провел 19 матчей в розыгрыше плей-офф и набрал 12 очков (8 голов и 4 передачи). Капитан "Каролины" в том числе забросил шесть шайб в шести матчах финальной серии Кубка Стэнли.
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзДжордан СтаалМатериалы РИА Спорт
 
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