Капитан "Каролины" признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Капитан "Каролины Харрикейнз" Джордан Стаал выиграл приз "Конн Смайт Трофи" по итогам розыгрыша Кубка Стэнли 2026 года.

"Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Харрикейнз" впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории выиграли Кубок Стэнли.

По итогам серии Стаал стал обладателем "Конн Смайт Трофи". Приз ежегодно вручается хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.