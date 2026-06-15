Карелин выступил против смены гражданства сыном Плющенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Карелин прокомментировал смену спортивного гражданства сыном Евгения Плющенко.
- Он сказал, что выступает против смены спортивного гражданства, потому что это не делает нас сильнее.
- Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, комментируя переход сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана, заявил РИА Новости, что категорически против смены спортивного гражданства.
Ранее стало известно, что Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Я против смены спортивного гражданства, я против параллельного зачета, потому что это не делает нас сильнее", - сказал Карелин.