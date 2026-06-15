Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Карелин заявил, что Международный олимпийский комитет возвращает себе автономность.

Ряд международных федераций объявил о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.

Карелин отметил, что российские спортивные федерации демонстрируют свой авторитет в международных организациях и стремятся участвовать в честной состязательности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) возвращает себе автономность, а российские спортивные федерации демонстрируют свой авторитет в международных организациях.

Ранее ряд международных федераций, включая World Gymnastics (гимнастика), World Aquatics (водные виды) и FIE (фехтование), объявили о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.

"Во-первых, тенденция говорит о том, что Международный олимпийский комитет возвращает себе автономность и начинает воспринимать себя не как запасная часть чего‑то, а как полноценный, автономный международный институт. Наконец-то начинают принимать решения, наконец-то начинают слышать критерии", - сказал Карелин

По словам сенатора, один из критериев олимпийского движения и любой мировой федерации - это представительство во всем мире и популярность. "Поэтому понятно, что такие виды, как дзюдо, борьба, гимнастика, водные виды, возвращаются в общемировой учет без ограничений, которые травмируют наше национальное самолюбие. Первый симптом - то, что Международный олимпийский комитет восстанавливается как автономная организация, главный институт развития спорта высших достижений в мире", - отметил Карелин.