Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Карелин заявил, что Международный олимпийский комитет возвращает себе автономность.
- Ряд международных федераций объявил о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.
- Карелин отметил, что российские спортивные федерации демонстрируют свой авторитет в международных организациях и стремятся участвовать в честной состязательности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) возвращает себе автономность, а российские спортивные федерации демонстрируют свой авторитет в международных организациях.
Ранее ряд международных федераций, включая World Gymnastics (гимнастика), World Aquatics (водные виды) и FIE (фехтование), объявили о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.
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"Во-первых, тенденция говорит о том, что Международный олимпийский комитет возвращает себе автономность и начинает воспринимать себя не как запасная часть чего‑то, а как полноценный, автономный международный институт. Наконец-то начинают принимать решения, наконец-то начинают слышать критерии", - сказал Карелин.
По словам сенатора, один из критериев олимпийского движения и любой мировой федерации - это представительство во всем мире и популярность. "Поэтому понятно, что такие виды, как дзюдо, борьба, гимнастика, водные виды, возвращаются в общемировой учет без ограничений, которые травмируют наше национальное самолюбие. Первый симптом - то, что Международный олимпийский комитет восстанавливается как автономная организация, главный институт развития спорта высших достижений в мире", - отметил Карелин.
"Вторая история - то, что наши федерации, несмотря на деморализующее давление, не оставляют усилий, пытаются использовать свой авторитет, чтобы доказывать: наше место там, в честной состязательности, а не здесь, на скамейке запасных", - добавил Карелин.