У берегов Сирии подвергся диверсии подводный интернет-кабель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный подводный кабель между Александрией и Тартусом подвергся диверсии у побережья Тартуса.
- Интернет-связь ухудшилась в разных провинциях Сирии.
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Международный подводный кабель, обеспечивающий передачу интернет-трафика между египетской Александрией и сирийским Тартусом, подвергся диверсии у побережья последнего, что привело к ухудшению интернет-связи в разных провинциях Сирии, говорится в заявлении сирийской телекоммуникационной компании.
"Международный подводный кабель, передающий интернет-трафик между Тартусом и Александрией, подвергся диверсии вблизи побережья Тартуса, что привело к выводу из строя значительной части международных мощностей и ослаблению интернет-услуг у широкого круга абонентов в различных провинциях Сирии", - цитирует заявление компании сирийское государственное агентство SANA.
В компании подчеркнули, что работают над привлечением профильных технических специалистов к ремонту кабеля для возвращения поврежденных мощностей в строй в кратчайшие сроки.
В заявлении утверждается также, что произошедшее с подводным кабелем нельзя рассматривать отдельно от "систематической кампании", направленной против инфраструктуры телекоммуникационного сектора Сирии.
По мнению компании, цель таких действий - ухудшить качество оказания услуг гражданам и вывести из строя один из важнейших жизненно важных объектов страны.