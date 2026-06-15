У берегов Сирии подвергся диверсии подводный интернет-кабель

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный подводный кабель между Александрией и Тартусом подвергся диверсии у побережья Тартуса.

Интернет-связь ухудшилась в разных провинциях Сирии.

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Международный подводный кабель, обеспечивающий передачу интернет-трафика между египетской Александрией и сирийским Тартусом, подвергся диверсии у побережья последнего, что привело к ухудшению интернет-связи в разных провинциях Сирии, говорится в заявлении сирийской телекоммуникационной компании.

"Международный подводный кабель, передающий интернет-трафик между Тартусом Александрией , подвергся диверсии вблизи побережья Тартуса, что привело к выводу из строя значительной части международных мощностей и ослаблению интернет-услуг у широкого круга абонентов в различных провинциях Сирии", - цитирует заявление компании сирийское государственное агентство SANA

В компании подчеркнули, что работают над привлечением профильных технических специалистов к ремонту кабеля для возвращения поврежденных мощностей в строй в кратчайшие сроки.

В заявлении утверждается также, что произошедшее с подводным кабелем нельзя рассматривать отдельно от "систематической кампании", направленной против инфраструктуры телекоммуникационного сектора Сирии