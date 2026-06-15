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ISU в ближайшее время объявит решение по российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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19:14 15.06.2026 (обновлено: 22:31 15.06.2026)
ISU в ближайшее время объявит решение по российским спортсменам

ISU сообщил, что в ближайшее время объявит решение по России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов.
  • Российские фигуристы и конькобежцы в настоящее время полностью отстранены от международных стартов, исключение сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
9 июня на Тенерифе (Испания) прошло заседание совета организации, предваряющее конгресс (10-12 июня). В ходе него позднее избрали новый состав совета ISU. Как сообщал РИА Новости источник, вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон, высока.
"Мы свяжемся по этому вопросу в ближайшее время", - сказали в пресс-службе ISU.
В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов, исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.
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