ISU в ближайшее время объявит решение по российским спортсменам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов.
- Российские фигуристы и конькобежцы в настоящее время полностью отстранены от международных стартов, исключение сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Мы свяжемся по этому вопросу в ближайшее время", - сказали в пресс-службе ISU.
В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов, исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.