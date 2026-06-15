ISU в ближайшее время объявит решение по российским спортсменам

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов.

Российские фигуристы и конькобежцы в настоящее время полностью отстранены от международных стартов, исключение сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

9 июня на Тенерифе Испания ) прошло заседание совета организации, предваряющее конгресс (10-12 июня). В ходе него позднее избрали новый состав совета ISU. Как сообщал РИА Новости источник, вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон, высока.

"Мы свяжемся по этому вопросу в ближайшее время", - сказали в пресс-службе ISU.