Исака признали лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александер Исак признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира.
- Сборная Швеции победила в матче группы F со счетом 5:1, Исак забил один мяч и сделал две голевые передачи.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Швеции и английского "Ливерпуля" Александер Исак признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
15 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
07’ • Ясин Айяри
30’ • Александер Исак
59’ • Виктор Дьёкереш
84’ • Маттиас Сванберг
90’ • Ясин Айяри
43’ • Омар Рекик
Исаку 26 лет, в сентябре 2025 года он перешел в "Ливерпуль". В активе нападающего 59 матчей и 18 голов за сборную Швеции.
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