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Исака признали лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
07:39 15.06.2026 (обновлено: 07:57 15.06.2026)
Исака признали лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса

Нападающий сборной Швеции Исак стал лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса

© Соцсети футболистовАлександер Исак и Виктор Дьокереш
Александер Исак и Виктор Дьокереш - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети футболистов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александер Исак признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира.
  • Сборная Швеции победила в матче группы F со счетом 5:1, Исак забил один мяч и сделал две голевые передачи.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Швеции и английского "Ливерпуля" Александер Исак признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ЧМ по футболу 2026
15 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Швеция
5 : 1
Тунис
07‎’‎ • Ясин Айяри
30‎’‎ • Александер Исак
(Виктор Дьёкереш)
59‎’‎ • Виктор Дьёкереш
(Александер Исак)
84‎’‎ • Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
90‎’‎ • Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
43‎’‎ • Омар Рекик
(Аннибаль Межбри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее в ночь на понедельник и завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. Исак забил мяч на 30-й минуте матча, также он отметился двумя голевыми передачами.
Исаку 26 лет, в сентябре 2025 года он перешел в "Ливерпуль". В активе нападающего 59 матчей и 18 голов за сборную Швеции.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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