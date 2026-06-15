Исака признали лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Швеции и английского "Ливерпуля" Александер Исак признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Исаку 26 лет, в сентябре 2025 года он перешел в "Ливерпуль". В активе нападающего 59 матчей и 18 голов за сборную Швеции.