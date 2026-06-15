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ВС России "Геранями" поразили энергообъект ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2026
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11:50 15.06.2026 (обновлено: 14:39 15.06.2026)
ВС России "Геранями" поразили энергообъект ВСУ в Днепропетровской области

ВС России "Геранями" поразили Криворожскую ТЭС, использовавшуюся в интересах ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили Криворожскую ТЭС в Зеленодольске Днепропетровской области с помощью беспилотников «Герань».
  • Поражение энергетического объекта осуществили специалисты войск беспилотных систем российской группировки «Днепр».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения важного энергетического объекта в районе города Зеленодольск Днепропетровской области.​ В описании к видео указывается, что объект использовался в интересах ВСУ, его поразили специалисты войск беспилотных систем с применением беспилотников "Герань".
Также указано, что это была Криворожская тепловая электрическая станция, а поразили ее бойцы российской группировки "Днепр".
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