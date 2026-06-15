ВС России "Геранями" поразили энергообъект ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили важный энергетический объект в Зеленодольске Днепропетровской области - Криворожскую ТЭС, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Также указано, что это была Криворожская тепловая электрическая станция, а поразили ее бойцы российской группировки "Днепр".