Израиль не хочет видеть Россию посредником по Сектору Газа, заявили в ХАМАС

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Палестинцы хотят видеть Россию в роли посредника по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, но Израиль активно этому препятствует, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос о возможном подключении России к урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.

По его словам, более активному вовлечению России в ситуацию вокруг сектора Газа препятствует Израиль. "Любой посредник должен быть принят обеими сторонами. Никто не может навязать посредника в одностороннем порядке. Именно поэтому израильское несогласие препятствует более активной роли России в палестинском вопросе", - подчеркнул один из лидеров ХАМАС.