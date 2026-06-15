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Израиль не хочет видеть Россию посредником по Сектору Газа, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 15.06.2026
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11:27 15.06.2026 (обновлено: 11:42 15.06.2026)
Израиль не хочет видеть Россию посредником по Сектору Газа, заявили в ХАМАС

Марзук: Израиль не хочет видеть Россию посредником по Сектору Газа

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палестинцы хотят видеть Россию в роли посредника по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.
  • Израиль активно препятствует подключению России к переговорам.
  • Делегация ХАМАС посетила Москву и обсуждала реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Палестинцы хотят видеть Россию в роли посредника по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, но Израиль активно этому препятствует, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос о возможном подключении России к урегулированию ситуации вокруг сектора Газа.
Ранее делегация ХАМАС посетила Москву с визитом, где, помимо прочего, обсудила реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.
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"Что касается первой темы, то решение о подключении России к переговорам по реализации плана прекращения огня зависит не от нас. Мы постоянно выступали за то, чтобы Россия стала одним из посредников в конфликте между палестинским сопротивлением во главе с ХАМАС и Израилем, однако израильская сторона неизменно отвергает это предложение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, более активному вовлечению России в ситуацию вокруг сектора Газа препятствует Израиль. "Любой посредник должен быть принят обеими сторонами. Никто не может навязать посредника в одностороннем порядке. Именно поэтому израильское несогласие препятствует более активной роли России в палестинском вопросе", - подчеркнул один из лидеров ХАМАС.
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В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
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