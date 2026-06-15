В Британии разыскивают фанатов, не сдавших паспорта перед ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская полиция разыскивает 114 болельщиков, которым запрещено посещать матчи, и которые не сдали паспорта перед стартом чемпионата мира.
- В Англии и Уэльсе действуют 2439 судебных запретов на посещение футбольных матчей, из них 1978 человек обязаны сдавать паспорта на время проведения международных турниров.
- Сведения о болельщиках, не сдавших паспорта, были переданы властям США, где они могут быть задержаны при въезде.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Британская полиция разыскивает 114 болельщиков, которым запрещено посещать матчи из-за различных правонарушений и которые не сдали паспорта перед стартом чемпионата мира, сообщает Daily Mail со ссылкой на главу Национального совета начальников полиции Великобритании по вопросам футбольного правопорядка Марка Робертса.
По данным издания, всего в Англии и Уэльсе действуют 2439 судебных запретов на посещение футбольных матчей. Из них 1978 человек обязаны сдавать паспорта на время проведения международных турниров. К понедельнику требование выполнили 94% лиц, подпадающих под данные ограничения.
Отмечается, что сведения о болельщиках, не сдавших паспорта, были переданы властям США. В случае въезда в страну они могут быть задержаны американскими правоохранительными органами, а по возвращении в Великобританию - привлечены к ответственности за нарушение условий запрета.
На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии в Далласе (17 июня), Ганы в Бостоне (23 июня) и Панамы в Нью-Джерси (28 июня). Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.