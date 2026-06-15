В Британии разыскивают фанатов, не сдавших паспорта перед ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская полиция разыскивает 114 болельщиков, которым запрещено посещать матчи, и которые не сдали паспорта перед стартом чемпионата мира.

В Англии и Уэльсе действуют 2439 судебных запретов на посещение футбольных матчей, из них 1978 человек обязаны сдавать паспорта на время проведения международных турниров.

Сведения о болельщиках, не сдавших паспорта, были переданы властям США, где они могут быть задержаны при въезде.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Британская полиция разыскивает 114 болельщиков, которым запрещено посещать матчи из-за различных правонарушений и которые не сдали паспорта перед стартом чемпионата мира, сообщает Daily Mail со ссылкой на главу Национального совета начальников полиции Великобритании по вопросам футбольного правопорядка Марка Робертса.

По данным издания, всего в Англии и Уэльсе действуют 2439 судебных запретов на посещение футбольных матчей. Из них 1978 человек обязаны сдавать паспорта на время проведения международных турниров. К понедельнику требование выполнили 94% лиц, подпадающих под данные ограничения.

Отмечается, что сведения о болельщиках, не сдавших паспорта, были переданы властям США . В случае въезда в страну они могут быть задержаны американскими правоохранительными органами, а по возвращении в Великобританию - привлечены к ответственности за нарушение условий запрета.