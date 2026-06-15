Сарри возглавил "Аталанту"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера итальянской «Аталанты».
- По информации журналиста Николо Скиры, контракт с Сарри рассчитан на три сезона, тренер будет получать 3,5 млн евро в год.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера итальянской "Аталанты", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с 67-летним специалистом не уточняется. Как сообщает журналист Николо Скира, контракт рассчитан на три сезона, тренер будет получать 3,5 млн евро в год.
Сарри в мае покинул пост главного тренера римского "Лацио", с которым дошел до финала Кубка Италии, но позднее был отправлен в отставку после четырех поражений подряд. "Аталанта" под руководством Раффаэле Палладино финишировала седьмой в прошедшем розыгрыше Серии А.
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