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Сарри возглавил "Аталанту" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
17:05 15.06.2026
Сарри возглавил "Аталанту"

Сарри возглавил итальянский футбольный клуб "Аталанта"

© РИА Новости / Джузеппе Маффиа | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Лацио" Маурицио Сарри
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера итальянской «Аталанты».
  • По информации журналиста Николо Скиры, контракт с Сарри рассчитан на три сезона, тренер будет получать 3,5 млн евро в год.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера итальянской "Аталанты", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с 67-летним специалистом не уточняется. Как сообщает журналист Николо Скира, контракт рассчитан на три сезона, тренер будет получать 3,5 млн евро в год.
Сарри в мае покинул пост главного тренера римского "Лацио", с которым дошел до финала Кубка Италии, но позднее был отправлен в отставку после четырех поражений подряд. "Аталанта" под руководством Раффаэле Палладино финишировала седьмой в прошедшем розыгрыше Серии А.
До этого Сарри возглавлял ряд итальянских клубов, включая "Наполи" и "Ювентус", с которым в сезоне-2019/20 выиграл Серию А, а также английский "Челси", который под его руководством стал победителем Лиги Европы в сезоне-2018/19.
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ФутболАталантаЛациоНаполиРаффаэле ПалладиноМаурицио СарриСерия А (чемпионат Италии по футболу)Кубок Италии
 
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