Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-футболиста "Спартака" Прудникова

Обстановка на Мичуринском проспекте в Москве, где произошло авария с участием автомобиля футболиста Александра Прудникова

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировой судья района Раменки в Москве лишил водительских прав бывшего сотрудника подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко.

На Кузьменко был составлен протокол по статье КоАП о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

У мужчины на месте ДТП был признак опьянения — запах алкоголя изо рта, также за последний год он совершил 24 правонарушения, связанных с ПДД.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мировой судья района Раменки в Москве лишил водительских прав бывшего сотрудника подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко - участника ДТП с автомобилем экс-футболиста "Спартака", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Кузьменко наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - решил суд.

На Кузьменко был составлен протокол по статье КоАП о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Вину мужчина признал, пояснив суду, что накануне ДТП был с родственником на рыбалке, последний поранился и на следующий день чувствовал себя неважно. В ходе прогулки ему поплохело, тогда Кузьменко, с его слов, усадил родственника в машину и поспешил в больницу. Авария произошла через несколько сотен метров на перекрестке, так как Кузьменко перепутал педали на автомоби ле Pors che Cayenne E-Hybrid.

"Я был в шоковом состоянии, ударился, еще набежала куча людей, журналисты. Когда сотрудники ГАИ сказали, что надо пройти медосвидетельствование, я отказался, так как была суматоха... После того как все разъехались я сказал, что готов пройти. Мы проехали с сотрудниками ГАИ, но в отделении мне только дали какой-то протокол… Вину я признаю. Сейчас я осознаю, что сделал неправильно", - заявил суду Кузьменко.

Из озвученных в ходе процесса материалов следует, что у мужчины на месте ДТП был признак опьянения - запах алкоголя изо рта. Там же было указано, что за последний год он совершил 24 правонарушения, связанных с ПДД.

В конце мая автомобиль бывшего футболиста московского " Спартака Александра Прудникова попал в аварию. Инцидент произошел недалеко от стадиона "Лужники" в день финала Кубка России, в котором играли "Спартак" и ФК " Краснодар ". По данным столичного главка МВД РФ, пострадал один человек.