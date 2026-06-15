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Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-футболиста "Спартака" Прудникова - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
15:44 15.06.2026
Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-футболиста "Спартака" Прудникова

Суд лишил прав участника ДТП с машиной экс-игрока "Спартака" Прудникова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбстановка на Мичуринском проспекте в Москве, где произошло авария с участием автомобиля футболиста Александра Прудникова
Обстановка на Мичуринском проспекте в Москве, где произошло авария с участием автомобиля футболиста Александра Прудникова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировой судья района Раменки в Москве лишил водительских прав бывшего сотрудника подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко.
  • На Кузьменко был составлен протокол по статье КоАП о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
  • У мужчины на месте ДТП был признак опьянения — запах алкоголя изо рта, также за последний год он совершил 24 правонарушения, связанных с ПДД.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мировой судья района Раменки в Москве лишил водительских прав бывшего сотрудника подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко - участника ДТП с автомобилем экс-футболиста "Спартака", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Кузьменко наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - решил суд.
На Кузьменко был составлен протокол по статье КоАП о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
Вину мужчина признал, пояснив суду, что накануне ДТП был с родственником на рыбалке, последний поранился и на следующий день чувствовал себя неважно. В ходе прогулки ему поплохело, тогда Кузьменко, с его слов, усадил родственника в машину и поспешил в больницу. Авария произошла через несколько сотен метров на перекрестке, так как Кузьменко перепутал педали на автомобиле Porsche Cayenne E-Hybrid.
"Я был в шоковом состоянии, ударился, еще набежала куча людей, журналисты. Когда сотрудники ГАИ сказали, что надо пройти медосвидетельствование, я отказался, так как была суматоха... После того как все разъехались я сказал, что готов пройти. Мы проехали с сотрудниками ГАИ, но в отделении мне только дали какой-то протокол… Вину я признаю. Сейчас я осознаю, что сделал неправильно", - заявил суду Кузьменко.
Из озвученных в ходе процесса материалов следует, что у мужчины на месте ДТП был признак опьянения - запах алкоголя изо рта. Там же было указано, что за последний год он совершил 24 правонарушения, связанных с ПДД.
В конце мая автомобиль бывшего футболиста московского "Спартака" Александра Прудникова попал в аварию. Инцидент произошел недалеко от стадиона "Лужники" в день финала Кубка России, в котором играли "Спартак" и ФК "Краснодар". По данным столичного главка МВД РФ, пострадал один человек.
Ритейлер Х5 после этого уволил участника ДТП - управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко. Во время суда он заявил, что в настоящий момент нигде не работает.
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Суд готовится принять меры против экс-сотрудника Х5 после ДТП с Прудниковым
26 мая, 14:57
 
ФутболАлександр ПрудниковСпартак МоскваКраснодарPorsche PanameraГИБДД МВД РФ
 
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