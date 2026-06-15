Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отправлен в отставку после поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Встреча группы F завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отправлен в отставку после разгромного поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает журналист Роман Молина на странице в соцсети X.
Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее в воскресенье и завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. По информации Mosaïque FM, руководители Тунисской федерации футбола (FTF) провели экстренное заседание, чтобы обсудить будущее специалиста. Также подчеркивается, что положение Лямуши в национальной сборной осложнялось присутствием его сына в составе делегации команды, который, по словам очевидцев, подрался с болельщиком.
"Для Лямуши это конец карьеры на посту главного тренера сборной Туниса", - написал Молина.
Лямуши 54 года. Француз возглавил сборную Туниса в январе. Ранее он работал в ряде клубов, включая "Ренн", "Ноттингем Форест", "Кардифф" и сборную Кот-д'Ивуара.