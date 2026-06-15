Тренера сборной Туниса уволили после поражения в первом матче на ЧМ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отправлен в отставку после разгромного поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает журналист Роман Молина на странице в соцсети X.