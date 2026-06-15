Рейтинг@Mail.ru
Тренера сборной Туниса уволили после поражения в первом матче на ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:42 15.06.2026 (обновлено: 15:52 15.06.2026)
Тренера сборной Туниса уволили после поражения в первом матче на ЧМ

Тренер сборной Туниса Лямуши уволен после разгромного поражения в 1-м матче ЧМ

© AP Photo / Moises CastilloСабри Лямуши тренер сборной Туниса
Сабри Лямуши тренер сборной Туниса - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Moises Castillo
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отправлен в отставку после поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча группы F завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отправлен в отставку после разгромного поражения от команды Швеции в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает журналист Роман Молина на странице в соцсети X.
Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее в воскресенье и завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. По информации Mosaïque FM, руководители Тунисской федерации футбола (FTF) провели экстренное заседание, чтобы обсудить будущее специалиста. Также подчеркивается, что положение Лямуши в национальной сборной осложнялось присутствием его сына в составе делегации команды, который, по словам очевидцев, подрался с болельщиком.
"Для Лямуши это конец карьеры на посту главного тренера сборной Туниса", - написал Молина.
Лямуши 54 года. Француз возглавил сборную Туниса в январе. Ранее он работал в ряде клубов, включая "Ренн", "Ноттингем Форест", "Кардифф" и сборную Кот-д'Ивуара.
Винисисус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Колосков признался, что Бразилия его разочаровала на старте ЧМ-2026
Вчера, 11:49
 
ФутболСпортТунис (страна)РеннНоттингем ФорестЧМ по футболу 2026Сабри Лямуши
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Кабо-Верде
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Т. Престон
    633
    466
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Л. Самсонова
    166
    630
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Египет
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Саудовская Аравия
    Уругвай
    1
    0
  • Футбол
    16.06 04:00
    Иран
    Новая Зеландия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала