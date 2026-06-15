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"Локомотив" продлил контракт с Раковым до 2030 года - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
14:36 15.06.2026 (обновлено: 14:56 15.06.2026)
"Локомотив" продлил контракт с Раковым до 2030 года

"Локомотив" продлил контракт с нападающим Раковым до 2030 года

© Фото : Пресс-служба "Локомотива"Вадим Раков
Вадим Раков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Локомотива"
Вадим Раков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года.
  • Вадим Раков перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды летом 2025 года, но из-за травмы не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, и клубы досрочно прекратили арендное соглашение в середине апреля.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года, сообщается в Telegram-канале столичной команды.
Летом 2025 года спортсмен перешел в самарские "Крылья Советов" на правах аренды, которая была рассчитана до лета 2026 года. Он не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября из-за травмы. В середине апреля клубы досрочно прекратили арендное соглашение.
Ракову 21 год, он является воспитанником "Локомотива". Нападающий сыграл 46 матчей и забил три гола за основную команду.
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