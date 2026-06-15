"Локомотив" продлил контракт с Раковым до 2030 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года.
- Вадим Раков перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды летом 2025 года, но из-за травмы не выходил на поле в РПЛ с 1 ноября, и клубы досрочно прекратили арендное соглашение в середине апреля.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года, сообщается в Telegram-канале столичной команды.
Летом 2025 года спортсмен перешел в самарские "Крылья Советов" на правах аренды, которая была рассчитана до лета 2026 года. Он не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября из-за травмы. В середине апреля клубы досрочно прекратили арендное соглашение.
Ракову 21 год, он является воспитанником "Локомотива". Нападающий сыграл 46 матчей и забил три гола за основную команду.